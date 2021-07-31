Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Ферстаппен — 3-й, Мазепин — 19-й

На «Хунгароринге» завершилась квалификация Гран-при Венгрии. По её итогам поул-позицию завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второй результат показал его напарник Валттери Боттас, третьим стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Карлос Сайнс, оставшийся на 15-й строчке, разбил машину во втором сегменте квалификации, не показав результат.



Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин по итогам квалификации стал 19-м, его напарник Мик Шумахер не выезжал на трассу после аварии в третьем сегменте — механики не успели починить машину. В итоге он остался на 20-й позиции.



Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.15,419

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,315

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,421

4. Серхио Перес («Ред Булл») +1,002

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,064

6. Ландо Норрис («Макларен») +1,070

7. Шарль Леклер («Феррари») +1,077

8. Эстебан Окон («Альпин») +1,234

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,296

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,331.



Не прошли в третий сегмент:



11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.16,871

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.16,893

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.17,564

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.17,583

15. Карлос Сайнс («Феррари») — без времени.



Не прошли во второй сегмент:



16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.17,919

17. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.17,944

18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.18,036

19. Никита Мазепин («Хаас») — 1.18,922

20. Мик Шумахер («Хаас») — без времени.