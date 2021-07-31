Наннини выиграл вторую гонку Формулы-3 в Венгрии, Смоляр — четвёртый

На венгерской трассе «Хунгароринг» завершилась вторая гонка четвёртого этапа Формулы-3. Победителем заезда стал гонщик «ХВА» Маттео Наннини. Вторым к финишу пришёл гонщик «Хароуза» Энцо Фиттипальди, третьим финишировал гонщик «Хайтека» Роман Станек.
Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и команды «АРТ» Александр Смоляр пришёл к финишу на четвёртой позиции, отыграв в ходе гонки три места относительно старта.
Формула-3. «Хунгароринг». Вторая гонка
1. Маттео Наннини («ХВА») — 22 круга
2. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +2,5
3. Роман Станек («Хайтек») +3,8
4. Александр Смоляр («АРТ») +4,3
5. Деннис Хаугер («Према») +4,6
6. Давид Шумахер («Трайдент») +5,6
7. Лоренцо Коломбо («Кампос») +7,0
8. Клемент Новалак («Йенцер») +8,9
9. Логан Сарджент («Хароуз») +11,8
10. Аюми Иваса («Хайтек») +12,6.
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