Наннини выиграл вторую гонку Формулы-3 в Венгрии, Смоляр — четвёртый

На венгерской трассе «Хунгароринг» завершилась вторая гонка четвёртого этапа Формулы-3. Победителем заезда стал гонщик «ХВА» Маттео Наннини. Вторым к финишу пришёл гонщик «Хароуза» Энцо Фиттипальди, третьим финишировал гонщик «Хайтека» Роман Станек.



Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и команды «АРТ» Александр Смоляр пришёл к финишу на четвёртой позиции, отыграв в ходе гонки три места относительно старта.



Формула-3. «Хунгароринг». Вторая гонка



1. Маттео Наннини («ХВА») — 22 круга

2. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +2,5

3. Роман Станек («Хайтек») +3,8

4. Александр Смоляр («АРТ») +4,3

5. Деннис Хаугер («Према») +4,6

6. Давид Шумахер («Трайдент») +5,6

7. Лоренцо Коломбо («Кампос») +7,0

8. Клемент Новалак («Йенцер») +8,9

9. Логан Сарджент («Хароуз») +11,8

10. Аюми Иваса («Хайтек») +12,6.