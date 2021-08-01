Мазепин — про аварию на пит-лейне: не хотел так уходить на летнюю паузу

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал сход на Гран-при Венгрии после того, как на пит-лейне он столкнулся с выезжавшим от своих механиков Кими Райкконеном.

«Вот в такой гонке я действительно хотел принимать участие. Эта гонка предлагала множество возможностей, а моей команде нужны такие шансы. Я видел завал в первом повороте и думал, что это наш день. Затем я проехал по обломкам, и команда проинформировала меня о проколе левого переднего колеса. Я заехал в боксы и потерял позицию на трассе, потом заехал ещё раз — и вы видели, что случилось. Я не хотел так уходить на летнюю паузу, потому что хочется выложиться по максимуму, чтобы по крайней мере покинуть уик-энд уставшим. Нехватка кругов и нехватка результата очень раздражает. Уверен, это просто один из тех дней, которые будут вознаграждены позднее», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».