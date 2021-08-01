Алонсо — о борьбе с Хэмилтоном: Льюис жалуется всегда

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал жёсткую и напряжённую борьбу с Льюисом Хэмилтоном незадолго до финиша Гран-при Венгрии. После упорной обороны Алонсо всё-таки пропустил пилота «Мерседеса» на четвёртое место. В одном из эпизодов Алонсо жёстко оттеснил Хэмилтона, на что Льюис жаловался по радио.
«Льюис жалуется всегда. Я не слышал ничего со сторона ФИА, так что полагаю, что всё в порядке. Я делал всё, что мог. Знал, что будет сложно удержать Льюиса позади, но было важно [бороться] ради Эстебана, чтобы он мог выиграть гонку, потому что Хэмилтон догонял очень быстро. Также это было важно и для Макса, так что я делал максимум возможного.
Это было супернапряжённо. Преимущество в темпе со стороны Льюиса было в тот момент огромным, и каждый круг, который нам удавалось удержать его позади, являлся маленьким чудом.
Очевидно, для команды победа — это потрясающе. На первом старте повезло. Но нам не везло в других гонках, так что мы не будем извиняться, что нам повезло», — приводит слова Алонсо RacingNews365.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.
- 1 августа 2021
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