Странный рестарт Гран-при Венгрии Формулы-1 со всего одной машиной. Видео

Пресс-служба Формула-1 опубликовала ролик с видеозаписью уникального рестарта гонки Гран-при Венгрии. После прогревочного круга позади сейфти-кара все гонщики за исключением лидировавшего пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона отправились в боксы, чтобы перейти с промежуточных шин на покрышки для сухого асфальта. Таким образом, пока соперники меняли шины и ждали зелёного сигнала светофора на выезде с пит-лейна, Хэмилтон в одиночестве принял рестарт гонки.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Практически моментально стало очевидно, что стратеги «Мерседеса» допустили ошибку: трасса достаточно подсохла, так что уже в конце первого после рестарта круга Хэмилтон тоже отправился на пит-стоп.