Маси рассказал, что было бы, если бы все пилоты Формулы-1 уехали в боксы перед рестартом

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси рассказал, что произошло бы, если бы гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, как и всего его конкуренты, свернул на пит-лейн перед рестартом гонки Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг» под Будапештом. Тогда абсолютно все пилоты отправились бы менять шины с промежуточных на слики, а на стартовой решётке не оказалось ни одного гонщика.



«Была бы проведена стартовая процедура. Мы бы активировали стартовые огни, как и обычно, как только последняя машина заехала бы на пит-лейн. Потом бы красные огни погасли и выезд с пит-лейна открылся бы. Это не зависит от числа машин.



У меня таких случаев ещё не случалось! Это было немного по-другому», — приводит слова Маси Motorsport Week.