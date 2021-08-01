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Маси рассказал, что было бы, если бы все пилоты Формулы-1 уехали в боксы перед рестартом

Маси рассказал, что было бы, если бы все пилоты Формулы-1 уехали в боксы перед рестартом
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Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси рассказал, что произошло бы, если бы гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, как и всего его конкуренты, свернул на пит-лейн перед рестартом гонки Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг» под Будапештом. Тогда абсолютно все пилоты отправились бы менять шины с промежуточных на слики, а на стартовой решётке не оказалось ни одного гонщика.

«Была бы проведена стартовая процедура. Мы бы активировали стартовые огни, как и обычно, как только последняя машина заехала бы на пит-лейн. Потом бы красные огни погасли и выезд с пит-лейна открылся бы. Это не зависит от числа машин.

У меня таких случаев ещё не случалось! Это было немного по-другому», — приводит слова Маси Motorsport Week.

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