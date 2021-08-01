Штайнер прокомментировал аварию Мазепина с Райкконеном на пит-лейне

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал ход Гран-при Венгрии. Мик Шумахер финишировал 13-м, а Никита Мазепин сошёл в момент рестарта, когда почти все пилоты поехали менять шины, и в болид Мазепина врезался выезжавший с пит-стопа Кими Райкконен.
«Трудный день для нас. Всё началось многообещающе с учётом случившегося хаоса. Но нас беспричинно выбила «Альфа Ромео» — Никита не мог ничего сделать. Его просто выбили.
Но было приятно наблюдать, как Мик сражался и сдерживал Джовинацци позади. Без сомнений, для него это хороший урок сражений с прицелом на следующий год — даже если машина станет быстрее. Он сумел оставить Антонио позади. Всё равно расстраивает, что другие набрали очки, а мы — нет. Хотя в какой-то момент всё выглядело так, что мы тоже их наберём», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
- 2 августа 2021
-
00:05
- 1 августа 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:50
-
23:13
-
23:02
-
23:02
-
22:54
-
22:48
-
22:44
-
22:37
-
22:33
-
22:23
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
21:49
-
21:41
-
21:21
-
21:17
-
21:07
-
20:28
-
20:17
-
20:08
-
19:36
-
19:35
-
19:32
-
19:25
-
19:14
-
18:58
-
18:51
-
18:49
-
18:40
-
18:34
-
18:10