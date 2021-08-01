Штайнер прокомментировал аварию Мазепина с Райкконеном на пит-лейне

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал ход Гран-при Венгрии. Мик Шумахер финишировал 13-м, а Никита Мазепин сошёл в момент рестарта, когда почти все пилоты поехали менять шины, и в болид Мазепина врезался выезжавший с пит-стопа Кими Райкконен.



«Трудный день для нас. Всё началось многообещающе с учётом случившегося хаоса. Но нас беспричинно выбила «Альфа Ромео» — Никита не мог ничего сделать. Его просто выбили.



Но было приятно наблюдать, как Мик сражался и сдерживал Джовинацци позади. Без сомнений, для него это хороший урок сражений с прицелом на следующий год — даже если машина станет быстрее. Он сумел оставить Антонио позади. Всё равно расстраивает, что другие набрали очки, а мы — нет. Хотя в какой-то момент всё выглядело так, что мы тоже их наберём», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».