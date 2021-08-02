Джордж Расселл рассказал, почему расплакался после гонки

Пилот команды «Уильямс» Джордж Расселл рассказал, почему не смог сдержать слёз после Гран-при Венгрии. Расселл и его напарник Николас Латифи принесли команде первые очки в сезоне.
«Я слишком счастлив. Сегодня мы получили гораздо больше, чем просто очки. Мы наконец-то увидели результат упорной работы, которую проделали за последние три сезона. Наверное, мы сегодня получили компенсацию за все неудачи, которые преследовали нас в последнее время. Я не сомневался в том, что должен пожертвовать личным результатам, для того чтобы Николас Латифи мог подняться ещё выше в итоговом протоколе. Наша команда нуждается в призовых за Кубок конструкторов, я рад, что мы сейчас занимаем восьмое место. Это намного важнее, чем личные результаты. Я вне себя от радости. Я так счастлив за Николаса, наконец его усилия окупились», — приводит слова Расселла SkySports.
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