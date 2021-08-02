Райкконен рассказал, из-за чего он столкнулся с Мазепиным на пит-лейне

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал столкновение с российским пилотом «Хааса» Никитой Мазепиным на пит-лейне во время рестарта гонки Гран-при Венгрии. Все гонщики, кроме Льюиса Хэмилтона, решили сменить шины с промежуточных на слики, и механики «Альфа Ромео» выпустили Райкконена в тот момент, когда к своим механикам заезжал Мазепин.



«Старт гонки в принципе был таким, какого можно было ожидать в подобных условиях — с напряжённым первым кругом и множеством событий.



Для нас всё смотрелось неплохо до штрафа, который сильно сказался на нашей гонке. Возникла проблема со светофором, выпускающим на пит-лейн при трафике, и мы столкнулись с Мазепиным. До наказания мы уверенно шли в очках, но отыграться из конца пелотона было слишком сложно», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».



После дисквалификации Себастьяна Феттеля Кими всё же попал в очковую зону, заняв 10-е место.