Максимально обидный сход Мазепина: чемпион вынес россиянина даже не на трассе!

Воскресная гонка Гран-при Венгрии вполне могла принести российскому гонщику «Хааса» Никите Мазепину лучший результат в карьере. Две аварии в группе лидеров проредили пелотон, так что был шанс если не побороться за место в десятке (машина для этого слишком слаба), то, по крайней мере, финишировать необычайно высоко. Однако и для Никиты гонка продлилась совсем не долго.

Максимально обидный сход Мазепина случился на рестарте гонки, когда абсолютно все гонщики, кроме Льюиса Хэмилтона, отправились не на стартовую решетку, а в боксы, чтобы сменить промежуточные шины на слики — трасса стремительно подсохла, и такое решение позволяло сэкономить время.

В боксы рванули сразу 14 пилотов — суматоха была предсказуема. Вообще в Формуле-1 действует правило, что ты должен безопасно выпускать пилота на пит-лейн — то есть проверять, что твой гонщик не врежется в проезжающую мимо машину. Но когда одновременно проводится так много пит-стопов, а командам хочется не только не потерять места, но и в идеале их отыграть, то обычная осторожность пропадает. Массовая волна пит-стопов должна была привести к инциденту — и она к нему привела.



Когда Никита покинул трассу, заехал на пит-лейн и уже готовился нырнуть к своим механикам, «Альфа Ромео» как раз сменила шины на болиде Кими Райкконена и «выпустила» его «под колёса» россиянину. Мазепин ударил по тормозам, но избежать контакта не сумел. И если Кими как ни в чём не бывало поехал дальше, то гонка Никиты на этом оказалась завершена: передняя подвеска с правой стороны была разрушена.

Разумеется, судьи заметили данный эпизод и выписали Райкконену десять штрафных секунд, что сказалось на гонке чемпиона мира 2007 года, но вряд ли самому Мазепину и его команде от этого наказания стало намного легче.

«Всё началось многообещающе с учётом случившегося хаоса. Но нас беспричинно выбила «Альфа Ромео» — Никита не мог ничего сделать. Его просто выбили», — развёл руками глава «Хааса» Гюнтер Штайнер.

«Эта гонка предлагала множество возможностей, а моей команде нужны такие шансы, — прокомментировал произошедшее сам пилот. — Я видел завал в первом повороте и думал, что это наш день. Затем я проехал по обломкам, и команда проинформировала меня о проколе левого переднего колеса. Я заехал в боксы и потерял прежнюю позицию на трассе, потом заехал ещё раз — и вы видели, что случилось. Я не хотел так уходить на летнюю паузу. Уверен, это просто один из тех дней, за которые буду вознаграждён позднее».



В «Альфа Ромео» со своей стороны объяснили, что дело было не в человеческом факторе: ошиблись не механики или Кими, а специальная система, «выпускающая» гонщика.



«Всё смотрелось неплохо до штрафа, который сильно сказался на нашей гонке. Возникла проблема со светофором, выпускающим на пит-лейн при трафике, и мы столкнулись с Мазепиным. До наказания мы уверенно шли в очках, но отыграться из конца пелотона было слишком сложно», — резюмировал Райкконен.

Сход в Венгрии вкупе с успехами соседей по личному зачёту практически гарантировал Никите последнее место по итогам сезона. Латифи и Расселл теперь с очками, а на счету Мика Шумахера с учётом дисквалификации Феттеля 12-е место. Подняться так высоко до конца 2021 года Мазепин сумеет, только если дождется ещё более сумасшедшей гонки, чем в Венгрии.