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Вольф и Боттас ответили, повлияет ли авария Валттери на решение о контракте

Вольф и Боттас ответили, повлияет ли авария Валттери на решение о контракте
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос журналистов насчёт того, может ли спровоцированная Валттери Боттасом авария на старте гонки Гран-при Венгрии повлиять на шансы финского гонщика заключить новый контракт с командой на сезон-2022.

«Летом мы проанализируем всё, что делаем — выбираем ли мы молодость или стабильность? А одна ошибка со стороны Валттери не так существенна», — приводит ответ Вольфа GrandPX.

На такой же вопрос о возможном влиянии аварии ответил и сам гонщик: «Я коротко поговорил с Тото после гонки, но мы не обсуждали это. Но я не думаю, что одна гонка слишком сильно меняет ситуацию. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие недели».

Ранее Вольф пообещал сделать выбор между Боттасом и Джорджем Расселом во время летней паузы в сезоне Формулы-1.

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