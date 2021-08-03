Вольф и Боттас ответили, повлияет ли авария Валттери на решение о контракте

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос журналистов насчёт того, может ли спровоцированная Валттери Боттасом авария на старте гонки Гран-при Венгрии повлиять на шансы финского гонщика заключить новый контракт с командой на сезон-2022.



«Летом мы проанализируем всё, что делаем — выбираем ли мы молодость или стабильность? А одна ошибка со стороны Валттери не так существенна», — приводит ответ Вольфа GrandPX.



На такой же вопрос о возможном влиянии аварии ответил и сам гонщик: «Я коротко поговорил с Тото после гонки, но мы не обсуждали это. Но я не думаю, что одна гонка слишком сильно меняет ситуацию. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие недели».



Ранее Вольф пообещал сделать выбор между Боттасом и Джорджем Расселом во время летней паузы в сезоне Формулы-1.