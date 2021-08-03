Тиктум заверил, что расставание с «Уильямсом» не связано с оскорблениями в адрес Латифи

Гонщик «Формулы-2» Дэн Тиктум прокомментировал увольнение из Академии «Уильямса».
«Мы с «Уильямсом» разошлись до недавнего инцидента с Латифи – просто, чтобы вы знали. Об этом не было объявлено до сих пор, так как для меня нет места в Формуле-1 в 2022 году. Спасибо «Уильямсу» за предоставленную возможность! Надеюсь, что мы ещё поработаем в будущем!» – написал Тиктум в «сториз» в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что команда Формулы-1 «Уильямс» прекратила сотрудничество с Тиктумом, который являлся её резервным гонщиком. Официально причина столь резкого расставания не называется, однако очевидно, что к нему привели высказывания про Николаса Латифи, которые позволил себе Тиктум несколько дней назад.
Напомним, что на Гран-при Венгрии Формулы-1 Николас Латифи набрал свои первые очки в Формуле-1, заняв седьмое место после дисквалификация Феттеля.
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