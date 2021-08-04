Ральф Шумахер прокомментировал дисквалификацию Феттеля на Гран-при Венгрии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер прокомментировал дисквалификацию Себастьяна Феттеля из «Астон Мартина» на Гран-при Венгрии.



«Я не понимаю, почему в «Астон Мартин» собираются оспорить решение. В правилах всё четко: после финиша в болиде должен быть литр бензина. Если его нет – дисквалификация, и точка. Это очевидная ошибка команды, они должны были это знать», – цитирует Шумахера Sky Sports.



Стоит заметить, по подсчётам экспертов Феттелю не долили около двух литров топлива. Пилот мог и должен был сэкономить это количество бензина для соответствия правилам. Недолив топлива мог сэкономить Феттелю от 2 до 3,5 секунд за всю гонку.



Напомним, что на Гран-при Венгрии Феттель пришёл к финишу вторым, однако из-за недостаточного количества топлива в баке пилот был дисквалифицирован.