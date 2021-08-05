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Мик Шумахер поставил себе оценку за выступление в первой половине сезона Формулы-1

Мик Шумахер поставил себе оценку за выступление в первой половине сезона Формулы-1
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о своём выступлении в Формуле-1. По итогам первой половины сезона Мик поставил бы себе среднюю оценку.

«Я думаю, что заслужил средней оценки. Признаться, не совсем доволен тем, как прошла первая половина. Но это мой дебютный год — это нормально. Моя цель — всегда стараться изо всех сил, но, конечно, ещё есть над чем поработать. Что касается дуэли с Максом Ферстаппеном на Гран-при Венгрии, то для меня она была очень поучительной. Было здорово оказаться в центре подобной битвы и защитить свою позицию», — приводит слова Шумахера Bild.

На Гран-при Венгрии Шумахер закончил гонку на двенадцатом месте. Напомним, что в самом её начале произошла авария, спровоцированная ошибкой пилота «Мерседеса» Валттери Боттасом.

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