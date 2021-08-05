Валентино Росси прокомментировал решение завершить карьеру

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси объяснил решение завершить карьеру.



«Я говорил, что приму окончательное решение после летнего перерыва. В итоге я решил завершить кареьру в конце сезона. то сложный и печальный момент, потому что тружно осознать, что в следующем году я не буду участвовать в мотогонках, как делал это на протяжении последних тридцати лет.



В следующем году моя жизнь серьёзно изменится. Но это было здорово, мне все нравилось. Это был долгий и по настоящему интересный путь. У меня было много незаываемых моментов», — сказал Валентино Росси на пресс-конференции.



Ранее сообщалось, что Валентино после завершения карьеры перейдёт в чемпионат WEC. Росси уже участвовал в гонках на выносливость в серии Blancpain Endurance в 2012 году. Последние два года Росси участвовал в гонках «12 часов Абу-Даби», где одержал две победы в категории GTE-Am. Ожидается, что Росси в случае перехода в WEC может получить поддержку со стороны «Феррари». Потенциально он может оказаться в одном из экипажей «Феррари» в категории гиперкаров в 2023 году.