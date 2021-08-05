Росберг считает, что напарником Ферстаппена в 2022 должен стать Гасли

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что Пьер Гасли заслуживает места в «Ред Булл» в следующем сезоне.



«Учитывая его выступления на данный момент, они должны перевести его в „Ред Булл“ в следующем сезоне. Проблема в том, что они беспокоятся, что Пьер может не справиться со стрессовой ситуацией. В настоящий момент в „Альфа Таури“ на него не оказывается никакого давления, его товарищ по команде отстаёт от него и он является настоящим лидером коллектива.



Если ты становишься напарником Макса Ферстаппена, то это, пожалуй, самая сложная ситуация во всей Формуле-1. Вот почему „Ред Булл“ так сложно принять подобное решение», — приводит слова Нико Росберга GPFans.

По слухам, во время летнего перерыва «Ред Булл» может продлить контракт с Серхио Пересом как минимум на один сезон.