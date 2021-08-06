Сьюзи Вольф прокомментировала противостояние «Мерседеса» и «Ред Булл» в этом сезоне

Руководитель команды «Вентури» из «Формуле E» Сьюзи Вольф прокомментировала противостояние «Мерседеса» и «Ред Булл» в нынешнем сезоне «Формулы-1». Сьюзи – жена исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольфа, который в этом сезоне несколько раз конфликтовал с руководителем австрийской команды Кристианом Хорнером. Наибольшее влияние на их конфликт оказала авария Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании.

«Всегда сложно поставить себя на место другого человека. Разумеется, Хорнер был очень расстроен, однако как руководитель ты порой должен сдерживать эмоции, быть выше них, уметь к ним прислушиваться. В такие моменты нужно действовать максимально аккуратно и не позволять эмоциям брать верх. Конечно, ему сложно было видеть, как Льюис побеждает на Гран-при Великобритании, но в конечном счете это здорово для Формулы-1: все обсуждают, и, думаю, нас ждет отличное противостояние между гонщиками. У каждого свое мнение. Я считаю, что инцидент был на 100 процентов гоночным. Но я понимаю, что у всех своя точка зрения – мнения поляризуются, но это хорошо для чемпионата. Мы увидели отличную драму, и самое главное, что с Максом все оказалось в порядке. Важно помнить, что все смотрят на ситуацию по-разному – и, разумеется, в тот день «Ред Булл» потерял громадное преимущество в личном и командном зачетах. Страсти кипели, у каждого из пилотов свой взгляд на то, кто был прав, а кто ошибся. Но в итоге нужно двигаться дальше. Эмоции в пылу борьбы – это нормально, однако важно сохранять уважение между соперниками», – цитирует Вольфф Daily Express.