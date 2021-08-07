Вильнёв: «Феррари» расплачивается за ошибки прошлого

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о команде «Феррари».
«Феррари» крупно облажалась в прошлом, так что теперь они вынуждены бросить все ресурсы на 2022 год, забыв о текущем сезоне. В какой-то момент они решили построить команду только из итальянцев, потом передумали, но лучшие сотрудники уже ушли. Некоторые из них сейчас работают в «Мерседесе».
«Феррари» расплачивается за эти ошибки результатами на трассе. Они смогли добиться прогресса со своим двигателем, у команды есть потенциал, но его будет сложно реализовать.
Уверен, что «Феррари» в конце концов придётся выбрать первого пилота, потому что у Карлоса Сайнса и Шарля Леклера разный стиль пилотирования. Найти путь к победе можно, только следуя за сильнейшим. «Ред Булл» строил машину под Ферстаппена, и в его руках она как стрела. Ни один другой пилот не сможет чувствовать себя в ней комфортно», — приводит слова Жака Вильнёва PlanetF1.
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