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Райкконен прокомментировал дебютный сезон Мика Шумахера в Формуле-1

Райкконен прокомментировал дебютный сезон Мика Шумахера в Формуле-1
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал дебютный сезон Мика Шумахера из «Хааса».

«Ему сложно проявить себя, поскольку у него не такая уж быстрая машина. Однако, как мне кажется, это только идёт ему на пользу. Все понимают, что болид «Хааса» – далеко не самый лучший, но если ему удаётся уверенно проводить гонки и показывать свою скорость, это хорошо.

Понятно, что из-за своей фамилии он испытывает колоссальное давление. Начинать карьеру проще, когда ты выступаешь на подобной машине, ведь уровень ожиданий не столь высок. Это даёт Мику больше времени на учёбу», – рассказал Райкконен в интервью Auto Bild.

Ранее стало известно, что сезон-2021 может стать для Райкконена последним в Формуле-1. По слухам из паддока, команда планирует отказаться от продления контракта с финном, поскольку затраты на зарплату Райкконена не окупаются уровнем его выступлений. В нынешнем сезоне Райкконен набрал два очка в личном зачёте чемпионата мира.

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