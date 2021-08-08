Макларен объявил о покупке команды IndyCar

«Макларен» сообщил о покупке 75% акций команды IndyCar Arrow McLaren SP. Сделка будет завершена к концу года.



До 2020 года команда была известна как Schmidt Peterson Motorsports. В прошлом году коллектив заключил договор о стратегическом партнерстве с «Маклареном». Цвета Arrow McLaren SP защищают Пато О’Уорд и Феликс Розенквист.



«Сегодняшнее заявление – это убедительное свидетельство нашего долгосрочного интереса к IndyCar – как к гоночной серии, так и маркетинговой платформе. Я хочу отдать должное Сэму Шмидту и Рику Петерсону, а также компании Arrow Electronics, спонсору команды, которые смогли создать мощный коллектив, и теперь мы вместе будем продолжим его развивать, чтобы реализовать наши общие амбиции – постоянно претендовать на победы, в том числе в «Инди-500», и бороться за титулы», – цитирует исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна пресс-служба команды.