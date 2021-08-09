Пилот академии «Альпин» Лундгор дебютирует в IndyCar

Пилот академии «Альпин» Кристиан Лундгор дебютирует в IndyCar за команду Rahal Letterman Lanigan Racing, об этом сообщила пресс-служба команды. Следующая гонка пройдёт 14 августа в Индианаполисе.

«Я очень рад, что могу опробовать свои силы в IndyCar на следующей неделе. Мне повезло, что за свою карьеру мне удалось поучаствовать в гонках сразу на нескольких невероятных автомобилях. Я с нетерпением жду, когда болид IndyCar пополнит этот список. Когда я протестировал машину, то почувствовал себя прекрасно, уверен, что мне ещё больше понравится, когда я буду соревноваться с очень сильными пилотами. Было проделано очень много работы, чтобы мой дебют здесь осуществился, я чувствую, что готов к этому вызову.



Я смотрел все гонки нынешнего сезона, а теперь я сам окажусь на стартовой решётке — это потрясающе. Придётся многому научиться за короткое время, из-за этого я очень взволнован. Я получил уникальный шанс, я благодарен за это «Альпин», Rahal Letterman Lanigan Racing, моим спонсорам и инвесторам. Я с нетерпением жду возможности выложиться на полную», – цитирует гонщика пресс-служба «Альпин».

Гоночный директор «Альпин» Давиде Бривио также прокомментировал для пресс-службы команды скорый дебют Лундгора в IndyCar: «Это трудный чемпионат с множеством сильных соперников, мы рады, что Кристиан попробует свои силы там. Он остаётся важной частью нашей академии, поскольку он показал, что у него есть огромный потенциал. У нас есть несколько вариантов продолжения его карьеры, но сейчас мы хотим сосредоточиться на настоящем. Мне не терпится увидеть гонку!»

В общем зачёте Формулы-2 Лундгор в этом сезоне занимает только 12-е место. Год назад он одержал в серии две победы и финишировал седьмым.