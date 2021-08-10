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В «Альпин» прокомментировали возможный штраф за частую замену выхлопной системы

В «Альпин» прокомментировали возможный штраф за частую замену выхлопной системы
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Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски прокомментировал возможный штраф команды за превышение лимита по количеству выхлопных систем.

Напомним, что каждый пилот может использовать только восемь комплектов выхлопной системы на сезон, в случае превышения пилот потеряет стартовые позиции. На данный момент у Эстебана Окона установлен уже седьмой по счёту выхлоп, у его партнера Фернандо Алонсо – пятый.

«В начале года с этим были сложности, потому мы вынуждены были часто проводить замены выхлопа во избежание отказа в гонках, но мы полагаем, что сумели устранить проблему благодаря новой спецификации, которая появилась по ходу сезона.

Сейчас мы разбираемся с тем, что имеем в запасе. Так как общее число фиксировано, придётся заняться этим вопросом. Распределить уже использованные детали для тренировок, квалификаций и гонок. Найти самый эффективный вариант на остаток сезона.

Постучу по дереву, но мы рассчитываем избежать штрафов. Понятно, что в начале сезона у нас было использовано больше деталей, чем у соперников» – цитирует Будковски Motorsport.

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