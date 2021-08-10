В «Альпин» прокомментировали возможный штраф за частую замену выхлопной системы

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски прокомментировал возможный штраф команды за превышение лимита по количеству выхлопных систем.
Напомним, что каждый пилот может использовать только восемь комплектов выхлопной системы на сезон, в случае превышения пилот потеряет стартовые позиции. На данный момент у Эстебана Окона установлен уже седьмой по счёту выхлоп, у его партнера Фернандо Алонсо – пятый.
«В начале года с этим были сложности, потому мы вынуждены были часто проводить замены выхлопа во избежание отказа в гонках, но мы полагаем, что сумели устранить проблему благодаря новой спецификации, которая появилась по ходу сезона.
Сейчас мы разбираемся с тем, что имеем в запасе. Так как общее число фиксировано, придётся заняться этим вопросом. Распределить уже использованные детали для тренировок, квалификаций и гонок. Найти самый эффективный вариант на остаток сезона.
Постучу по дереву, но мы рассчитываем избежать штрафов. Понятно, что в начале сезона у нас было использовано больше деталей, чем у соперников» – цитирует Будковски Motorsport.
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