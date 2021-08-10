Ван дер Гарде: я считаю, что Валттери останется в «Мерседесе»

Экс-пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде рассказал, что по его мнению «Мерседес» оставит Валттери Боттаса на следующий сезон.



«Я считаю, что Боттас останется в «Мерседесе»: всё-таки он неплохо справляется с делом, и команда это знает. Кроме того, Льюис Хэмилтон, скорее всего, не захочет такого напарника, как Расселл. Если вместе с ним будет выступать ещё один британский гонщик, а он сам не добьётся успеха, то все, включая журналистов, переключат внимание на Джорджа.



Я сомневаюсь, что в ближайшем будущем Расселл перейдёт в «Мерседес». Зачем им два британца? Кроме того, обычно два потенциальных лидера не уживаются в одной команде. Джордж сразу захочет показать свою скорость, а он действительно очень быстрый гонщик. Команде нужен стабильный «второй номер». Сейчас у них есть такой гонщик – это Валттери, и до сих пор у них всё отлично складывалось. Зачем что-то менять?» – цитирует ван дер Гарде Racing News 365.