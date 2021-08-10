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Нико Хюлькенберг подогрел разговоры о возвращении в «Уильямс» архивным фото

Нико Хюлькенберг подогрел разговоры о возвращении в «Уильямс» архивным фото
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Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме». Хюлькенберг показал подписчикам фото, сделанное во время квалификации Гран-при Бразилии — 2010, в которой он сенсационно взял поул-позишен, выступая за «Уильямс».

«Всегда хотел собрать небольшую коллекцию моих болидов. Что думаете об этом?» — написал Хюлькенберг.

Фото можно посмотреть на странице Хюлькенберга в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что в случае потери Джорджа Расселла «Уильямс» будет заинтересован в услугах Хюлькенберга, который мог бы взять на себя роль нового лидера коллектива. Одним из конкурентов Нико в борьбе за место в британской команде потенциально является ещё один нынешний резервист Формулы-1 — россиянин Даниил Квят.

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