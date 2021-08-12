Юки Цунода: мне нужно найти способ успокоиться и контролировать себя

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что ему нужно найти способ контролировать себя, чтобы оставшаяся часть Формулы-1 прошла более успешно.



«Мне действительно нужно много работать и добиваться лучшего взаимопонимания с машиной. Кроме того, мне следует изменить подход к делу. Тактика, которую я использовал в Азербайджане, работала лучше, но мне всё ещё нужно научиться быть более спокойным. Не ожидал, что в Венгрии опять разобью машину в первой тренировке. Поэтому выступать в том же духе в будущем я просто не могу. Мне нужно найти лучший способ успокоиться и контролировать себя.



Как бы я оценил сезон? На пять или шесть из десяти. В последних четырёх гонках я и впрямь показал немного большую стабильность по сравнению с первыми шестью или семью. И тем не менее мне по-прежнему не хватает стабильности во время уик-энда, чтобы команда смогла мне больше доверять», — приводит слова Цуноды The Race.

Новость по теме Сато: у Цуноды огромный потенциал в Формуле-1, но ему не хватает опыта