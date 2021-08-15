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Эйткен рассчитывает оказаться в «Уильямсе» в 2022 году

Эйткен рассчитывает оказаться в «Уильямсе» в 2022 году
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Резервный гонщик «Уильямса» Джек Эйткен признался, что хочет занять место боевого пилота команды в 2022 году.

«Сейчас многое под вопросом. По -прежнему в команде могут быть как два свободных места, так и ни одного. Даже «Мерседес» ещё не знает, что делать с Джорджем Расселлом. Сейчас я занят своей работой, я резервный плот и гонщик симулятора. Стараюсь быть в контакте с командой, инженерами и знать, как меняется машина. Но думаю, чем могу помочь. Уверен, что команда примет лучшее решение, а я могу на них хорошо поработать, как и всегда.

Сейчас я связан с «Уильямсом», так как ищу возможность попасть в команду в следующем году, но я стараюсь быть открыт для других вариантов. Хочу выступать на максимальном уровне из доступных. Хочу сражаться с сильнейшими пилотами», — приводит слова Эйткена Motorsport.

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