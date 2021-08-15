«Меня освистывали четырёхлетние девочки». Росберг вспомнил разлад отношений с Хэмилтоном

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал, как портились его отношения с Льюисом Хэмилтоном, который четыре года был его напарником в «Мерседесе». Это, по словам Нико, сподвигло фанатов в конечном итоге разделиться на два лагеря.
«Когда на карту поставлено очень многое, отношения могут испортиться. Многие начинают ссориться всё больше и больше, и в конечном счёте от былой близости не остаётся и следа. Как я сказал, на кону были большие деньги, большая слава.
Фактически было два лагеря: одна часть фанатов поддерживала меня, а другая — Хэмилтона. И, конечно, все фанаты Льюиса были против меня. Однажды прямо передо мной стояли четырёхлетние девочки со своими отцами — они освистывали меня и показывали большие пальцы вниз. Наверно, их папы сказали им, что я плохой, и потому будет не лишним меня свистать», — приводит слова Росберга PlanetF1 со ссылкой на The Times.
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