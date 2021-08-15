Нико Росберг рассказал, как отказался от $100 млн, приняв решение уйти из Формулы-1

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал, что при принятии решения о завершении карьеры он получил предложение на сумму в $100 млн – однако отказался от него, поскольку твёрдо решил уйти.



«Я не хотел становиться человеком, который больше никому не нужен. Тогда на столе у меня лежало предложение на сумму в $ 100 миллионов, но я от него отказался. Я тосковал по другой жизни. Во время гонок во всём так мало разнообразия. То решение было лучшим не только для меня, но и для семьи — тогда я ни на секунду не думал о деньгах», — приводит слова Росберга PlanetF1 со ссылкой на The Times.



Ранее Росберг высказался о потенциальном напарнике для пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. По мнению Нико, места в австрийской команде в следующем сезоне заслуживает гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли.

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