Уиндзор: в 2022 году Шумахер может оказаться с Боттасом в одной команде
Поделиться
Авторитетный журналист Питер Уиндзор высказался о положении дел в «Альфа Ромео» в следующем году. Его мнение, высказанное им на своём канале в YouTube, передаёт GPblog.
Как считает Уиндзор, команду с высокой долей вероятности покинут оба действующих пилота: Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Пополнить же коллектив может нынешний гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, а также напарник россиянина Никиты Мазепина, пилот «Хааса» Мик Шумахер.
Отметим, что руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подчёркивал, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Миком, и выражал уверенность, что он останется в команде.
Ранее Уиндзор предположил, при соблюдении каких условий Боттас сможет рассчитывать на сохранение места в «Мерседесе» на следующий сезон.
Комментарии
- 18 августа 2021
-
22:04
-
20:32
-
19:38
-
18:24
-
16:38
-
14:34
-
14:10
-
12:40
-
11:29
-
10:54
-
09:38
-
00:32
- 17 августа 2021
-
23:29
-
22:37
-
20:20
-
18:53
-
18:24
-
17:45
-
16:09
-
13:33
-
12:09
-
09:54
-
00:28
- 16 августа 2021
-
23:06
-
21:50
-
20:48
-
19:55
-
18:51
-
16:25
-
16:08
-
16:06
-
15:26
-
15:07
-
12:58
-
12:37
Партнерский контент