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Уиндзор: в 2022 году Шумахер может оказаться с Боттасом в одной команде

Уиндзор: в 2022 году Шумахер может оказаться с Боттасом в одной команде
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Авторитетный журналист Питер Уиндзор высказался о положении дел в «Альфа Ромео» в следующем году. Его мнение, высказанное им на своём канале в YouTube, передаёт GPblog.

Как считает Уиндзор, команду с высокой долей вероятности покинут оба действующих пилота: Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Пополнить же коллектив может нынешний гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, а также напарник россиянина Никиты Мазепина, пилот «Хааса» Мик Шумахер.

Отметим, что руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подчёркивал, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Миком, и выражал уверенность, что он останется в команде.

Ранее Уиндзор предположил, при соблюдении каких условий Боттас сможет рассчитывать на сохранение места в «Мерседесе» на следующий сезон.

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