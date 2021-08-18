Уиндзор: в 2022 году Шумахер может оказаться с Боттасом в одной команде

Авторитетный журналист Питер Уиндзор высказался о положении дел в «Альфа Ромео» в следующем году. Его мнение, высказанное им на своём канале в YouTube, передаёт GPblog.

Как считает Уиндзор, команду с высокой долей вероятности покинут оба действующих пилота: Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Пополнить же коллектив может нынешний гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, а также напарник россиянина Никиты Мазепина, пилот «Хааса» Мик Шумахер.



Отметим, что руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подчёркивал, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Миком, и выражал уверенность, что он останется в команде.



Ранее Уиндзор предположил, при соблюдении каких условий Боттас сможет рассчитывать на сохранение места в «Мерседесе» на следующий сезон.