В «Хонде» не исключили возвращения в Формулу-1 в будущем

Исполнительный директор «Хонды» Масаси Ямамото не исключил, что марка может вернуться в Формулу-1 в будущем.
«В 2022 году мы продолжим техническую поддержку для «Ред Булл» и «Альфа Таури», чтобы оба коллектива оставались на высоком уровне. Со стороны «Хонды» мы снизим маркетинговую составляющую до минимума. Наш мотор останется таким же, что и в этом году, но адаптированным под новый регламент. Сейчас мы практически вышли на один уровень с «Мерседесом» как по производительности, так и по надёжности.
После этого мы сосредоточимся на достижении углеродной нейтральности и электромобилях. Пока сложно сказать, какие планы у нашей компании в Формуле-1. В апреле следующего года у нас сменится исполнительный директор, возможно, у него есть определённые идеи. Мы приняли решение уйти, потому что хотим использовать наших лучших инженеров в работе над проектами углеродной нейтральности и электрификации, а сейчас они заняты в Формуле-1», — приводит слова Ямамото RacingNews365.
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