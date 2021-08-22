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Экипаж Кобаяси сохраняет лидерство в «24 часах Ле-Мана», Русинов — 15-й

Экипаж Кобаяси сохраняет лидерство в «24 часах Ле-Мана», Русинов — 15-й
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Вчера, 22 августа, в 17:00 по московскому времени стартовал легендарный марафон «24 часа Ле-Мана», который проводится уже 89-й раз в истории.

По итогам написания данной новости в гонке продолжает лидировать экипаж «Тойоты» под номером 7 под управлением Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе Марии Лопеса.

Второе место в категории гиперкаров удерживает второй экипаж команды «Тойоты» Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Казуки Накадзимы. Третья позиция в общем зачёте у экипажа «Альпин».

В категории LMP2 лидирует экипаж WRT в составе Робина Фряйнса, Фердинанда Габсбурга из знаменитой династии и Шарля Милези. Экипаж G-Drive под управлением Ника де Вриса, Романа Русинова и Франко Колапинто занимает 15-е место в общем зачёте и 10-е — в зачёте LMP2. Второй экипаж G-Drive на 22-м.

В категории LMGTE Pro лидерство всё также за экипажем AF Corse в составе Джеймса Каладо, Алессандро Пьера Гуиди и Коме Ледогара.

В LMGTE Am на первой позиции экипаж AF Corse в составе Никласа Нильсена, Франсуа Перродо и Алессио Роверы.

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