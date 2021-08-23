Монтойя дал совет Ферстаппену по борьбе за титул с Хэмилтоном

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя посоветовал Максу Ферстаппену изменить подход к гонкам. В сезоне-2021 Ферстаппен впервые реально претендует на то, чтобы отобрать титул у семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Самое сложное в этом году для него (Ферстаппена. — Прим. «Чемпионата») то, что он оказался в новой для себя ситуации. Он всегда был охотником, а не тем, за кем охотятся. Для него хорошо, что он оказался в таком положении. Но как только за тобой начинают охоту, необходимо немного изменять подход», — приводит слова Монтойи Motorsport.

Ферстаппен захватил лидерство в личном зачёте после Гран-при Монако, но в последних двух гонках Хэмилтон перехватил инициативу и вернулся на первую строчку. Его отрыв от Макса составляет восемь очков.