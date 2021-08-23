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«Уильямс» и «Альфа Ромео» заинтересовались китайцем Гуаньюем

«Уильямс» и «Альфа Ромео» заинтересовались китайцем Гуаньюем
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Китайский гонщик Чжоу Гуаньюй, выступающий в Формуле-2, заинтересовал команды Формулы-1 «Уильямс» и «Альфа Ромео». Об этом сообщает итальянская редакция Motorsport.com.

Чжоу Гуаньюй, который входит в Академию «Рено», не сможет получить места в «Альпин», заинтересованной в сотрудничестве с Фернандо Алонсо и Эстебаном Оконом, и поэтому вынужден искать сторонние варианты. При этом китайца не интересует должность третьего пилота, его приоритет — место призового пилота.

На Гран-при Австрии Чжоу Гуаньюй дебютировал в рамках уик-энда Формулы-1. Он отработал первую тренировку. Он занимает второе место в личном зачёте Формулы-2, уступая пять очков австралийцу Оскару Пиастри, третьим идёт россиянин Роберт Шварцман, отстающий от китайца на 12 очков.

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