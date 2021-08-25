В Зандворте ограничили скорость в честь Ферстаппена
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В Зандворте (Нидерланды), где в скором времени пройдёт Гран-при Формулы-1, на одной из дорог ограничили скорость в честь любимца местной публики Макса Ферстаппена. Об этом сообщается на форуме reddit. Ранее ограничение скорости составляло 30 км/ч, теперь его увеличили до 33 км/ч — в соответствии с номером, под которым нидерландский пилот выступает в Формуле-1.
Фото: reddit
В сезоне-2015 Макс Ферстаппен в возрасте 17 лет дебютировал в Формуле-1 — его взяли в команду «Торо Россо», — а с Гран-при Испании 2016 года он выступает за «Ред Булл». После 11 этапов сезона-2021 нидерландский гонщик на восемь очков отстаёт от лидера Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
Ближайший этап Формулы-1, Гран-при Бельгии, пройдёт с 27 по 29 августа.
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