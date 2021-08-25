Ральф Шумахер: Расселл перейдёт в «Мерседес» в 2022-м

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер предположил, что гонщик «Уильямса» Джордж Расселл со следующего сезона будет выступать за «Мерседес». В настоящее время напарником Льюиса Хэмилтона, у которого уже есть контракт с «Мерседесом» на сезон-2022, является Валттери Боттас, чей контракт пока не продлён.
«Я твёрдо уверен, что Расселл будет в «Мерседесе» в следующем году. Любой другой вариант был бы совершенно непонятен с прицелом на будущее.
Льюису уже 36. Он проведёт ещё два-три сезона. Так сказать, сыр уже съеден. В «Мерседесе» должны готовиться к тому, что будет после Льюиса. Расселл будет оказывать на него большое давление. То, что он сделал в Бахрейне в прошлом сезоне, было невероятно», — приводит слова Ральфа Шумахера GrandPX.news.
В сезоне-2020 Расселл провёл одну гонку за «Мерседес», подменяя заболевшего Хэмилтона, и претендовал на победу, но в итоге финишировал девятым.
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