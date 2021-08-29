Ферстаппен сократил отставание от Хэмилтона до трёх очков

В Бельгии завершился очередной этап Формулы-1. Победителем Гран-при Бельгии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили Джордж Расселл из «Уильямса» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Поскольку гонщики проехали всего три круга, пилотам была начислена лишь половина из положенных очков.



Благодаря этому Макс Ферстаппен сократил отставание от Льюиса Хэмилтона до трёх очков.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 202,5 очка

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 199,5

3. Ландо Норрис («Макларен») — 113

4. Валттери Боттас («Мерседес») — 108

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 104

6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — 83,5

7. Шарль Леклер («Феррари») — 82

8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 56

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 54

10. Эстебан Окон («Альпин») — 42

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 38

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 35

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 18

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 18

15. Джордж Расселл («Уильямс») — 13

16. Николас Латифи («Уильямс») — 7

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1

19. Мик Шумахер («Хаас») — 0

20. Никита Мазепин («Хаас») — 0.



Кубок конструкторов:



1. «Мерседес» — 310,5 очка

2. «Ред Булл» — 303,5

3. «Макларен» — 169

4. «Феррари» — 165,5

5. «Альпин» — 80

6. «Астон Мартин» — 73

7. «Альфа Таури» — 52

8. «Уильямс» — 20

9. «Альфа Ромео» — 3

10. «Хаас» — 0.