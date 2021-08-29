Формула-1 и ФИА обратились к болельщикам после скомканного Гран-при Бельгии

Международная автомобильная федерация и Формулы-1 выпустили совместное заявление после фактического срыва Гран-при Бельгии из-за непогоды. Гонка Формулы-1 длилась лишь три круга, которые пилоты проехали позади машины безопасности.



«ФИА и Формула-1 расстроены за всех болельщиков на трассе и дома, что из-за непогоды на Гран-при Бельгии Формулы-1 сегодняшняя гонка не смогла быть проведена на полную дистанцию. Однако безопасность гонщиков, маршалов и зрителей должна быть приоритетом.



Решение стюардов продлить окно, в котором могла быть проведена гонка, дала максимальную возможность использовать дневное время, однако погодные условия, к сожалению, существенно не улучшились, чтобы проехать больше кругов», — гласит совместное заявление организаторов.