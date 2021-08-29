Формула-1 и ФИА обратились к болельщикам после скомканного Гран-при Бельгии

Международная автомобильная федерация и Формулы-1 выпустили совместное заявление после фактического срыва Гран-при Бельгии из-за непогоды. Гонка Формулы-1 длилась лишь три круга, которые пилоты проехали позади машины безопасности.
«ФИА и Формула-1 расстроены за всех болельщиков на трассе и дома, что из-за непогоды на Гран-при Бельгии Формулы-1 сегодняшняя гонка не смогла быть проведена на полную дистанцию. Однако безопасность гонщиков, маршалов и зрителей должна быть приоритетом.
Решение стюардов продлить окно, в котором могла быть проведена гонка, дала максимальную возможность использовать дневное время, однако погодные условия, к сожалению, существенно не улучшились, чтобы проехать больше кругов», — гласит совместное заявление организаторов.
- 29 августа 2021
-
22:58
-
22:52
-
22:48
-
22:43
-
22:41
-
22:36
-
22:31
-
22:15
-
21:28
-
20:34
-
20:20
-
20:08
-
19:52
-
19:32
-
19:23
-
17:26
-
17:25
-
17:12
-
17:08
-
16:59
-
16:21
-
16:00
-
15:49
-
15:00
-
13:32
-
12:59
-
12:00
-
11:59
-
11:22
-
11:18
-
10:39
-
09:36
-
00:48
-
00:44
-
00:43