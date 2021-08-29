Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 и ФИА отвергли обвинения, что провели короткий Гран-при Бельгии ради денег

Формула-1 и ФИА отвергли обвинения, что провели короткий Гран-при Бельгии ради денег
Комментарии

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси и исполнительный директор Ф-1 Стефано Доменикали ответили на обвинения, что они стремились любой ценой провести хотя бы максимально укороченный Гран-при Бельгии, чтобы исполнить все коммерческие обязательства чемпионата мира.

«Когда я слышу, что были какие-то обсуждения на тему денег, то это абсолютная неправда. Когда мы обсуждаем проведение гонок, то существуют чёткая ответственность и рабочий процесс», — заверил Доменикали.

«У меня не было никаких обсуждений, связанных с коммерческой составляющей. Нет, ноль, никогда. И это никогда не будет составляющей при принятии мною решений. Вообще нет», — добавил Маси, чьи слова приводит The Race.

Ранее Льюис Хэмилтон заявил, что пилотам разрешили проехать несколько кругов позади машины безопасности только ради денег.

Новость по теме
«Деньги решают всё». Хэмилтон раскритиковал формальное проведение гонки Ф-1 в Бельгии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021