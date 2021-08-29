Формула-1 и ФИА отвергли обвинения, что провели короткий Гран-при Бельгии ради денег

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси и исполнительный директор Ф-1 Стефано Доменикали ответили на обвинения, что они стремились любой ценой провести хотя бы максимально укороченный Гран-при Бельгии, чтобы исполнить все коммерческие обязательства чемпионата мира.



«Когда я слышу, что были какие-то обсуждения на тему денег, то это абсолютная неправда. Когда мы обсуждаем проведение гонок, то существуют чёткая ответственность и рабочий процесс», — заверил Доменикали.



«У меня не было никаких обсуждений, связанных с коммерческой составляющей. Нет, ноль, никогда. И это никогда не будет составляющей при принятии мною решений. Вообще нет», — добавил Маси, чьи слова приводит The Race.



Ранее Льюис Хэмилтон заявил, что пилотам разрешили проехать несколько кругов позади машины безопасности только ради денег.