«Деньги решают всё». Хэмилтон раскритиковал формальное проведение гонки Ф-1 в Бельгии

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал решение формально провести гонку Гран-при Бельгии, просто позволив пилотам проехать три круга позади машины безопасности.



«Деньги решают всё. Два круга для старта гонки — это сценарий для денег, чтобы каждый получил свои. Думаю, болельщики должны получить свои назад, потому что, к сожалению, они не увидели то, за что платили. Досадно, что мы не можем провести гонку завтра, ведь я люблю эту трассу. Мне так жаль, что мы не смогли. Сегодня это была не гонка», — приводит слова Хэмилтона GPFans.



Позднее Льюис дал дополнительный комментарий в своём «инстаграме».



«Сегодня был фарс, и проиграли только болельщики, которые заплатили хорошие деньги за то, чтобы смотреть, как мы гоняемся. Да, с погодой ничего не сделать, но у нас есть современное оборудование, с которым было ясно, что погода не позволит провести гонку. Нас отправили на трассу только ради одной цели. Два круга за сейфти-каром, когда нет шанса отыграть место или потерять его и подарить развлечение болельщикам, это не гонки», — написал британец.