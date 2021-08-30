«Гонкой это не назовёшь». Марценко призвал ФИА изменить правила после Гран-при Бельгии

Бывший гонщик Мировой серии «Рено» Николай Марценко поделился своим мнением насчёт проведения гонки Гран-при Бельгии Формулы-1 в сокращённом варианте — всего три круга позади сейфти-кара.



«Гонкой, конечно, это назвать нельзя. Во время финальной попытки, когда пилоты ехали за машиной безопасности, можно было бы попробовать дать им старт. Казалось, что дождь на тот момент прошёл. Безусловно, по телевизору тяжело понять, какие условия на трассе. В младших сериях с достаточно быстрыми болидами, в мировой серии «Рено» были гонки в похожих условиях. Мы стартовали и ехали дальше. Да, наверное, машины Формулы-1 поднимают больше всех воды.



Основной опасностью в Формуле-1 остаётся вторичное столкновение, когда у нас на выходе из красной воды машину разворачивает, она стоит лицом против движения, и в этих условиях в неё кто-то влетает. Наверное, это основная опасность в этих ситуациях, и ФИА пыталась этого избежать.



Нужно было дать проехать несколько кругов дистанции. Может, после этого дать красные флаги, если бы никто не справлялся с условиями. Но сейчас гонкой это не назовёшь. Надеюсь, ФИА в будущем посмотрит на регламент и пересмотрит, что называется гонкой, а что — нет.



Что касается получения очков пилотами за такую гонку, то это несправедливо в том плане, что гонки не было. Все ехали за машиной безопасности, не нужно было никому обороняться, защищаться, пытаться обогнать. С другой стороны, я очень рад за подиум «Уильямса», как и все болельщики. Несмотря на непонятную ситуацию, эти парни заслужили очки. Надеюсь, это поможет зафиксировать хороший пилотский состав на будущее, привлечь спонсоров на следующий сезон», — заявил Марценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.