Герхард Бергер предложил Формуле-1 задуматься о запрете дождевых гонок

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер высказал мнение, что в чемпионате, возможно, следует запретить дождевые гонки, после того как Гран-при Бельгии оказался сорван из-за дождя.

«Неправильно, когда видишь эти фотографии на подиуме с трофеями. Я понимаю, ситуация была сложной. Но я считаю, что им следует решить, гоняться ли вообще в дождь или нет. Американцы как-то сказали, что они в NASCAR не будут гоняться под дождём», — приводит слова Бергера GrandPX.news.

В отношении Гран-при Бельгии Бергер признал, что ситуация была опасной, но не понял, почему гонку фактически не удалось провести.

«Думаю, можно было пилотировать. На трассе большие зоны вылета. Надо лишь убирать ногу с педали газа», — добавил он.