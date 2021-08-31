Герхард Бергер предложил Формуле-1 задуматься о запрете дождевых гонок
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Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер высказал мнение, что в чемпионате, возможно, следует запретить дождевые гонки, после того как Гран-при Бельгии оказался сорван из-за дождя.
«Неправильно, когда видишь эти фотографии на подиуме с трофеями. Я понимаю, ситуация была сложной. Но я считаю, что им следует решить, гоняться ли вообще в дождь или нет. Американцы как-то сказали, что они в NASCAR не будут гоняться под дождём», — приводит слова Бергера GrandPX.news.
В отношении Гран-при Бельгии Бергер признал, что ситуация была опасной, но не понял, почему гонку фактически не удалось провести.
«Думаю, можно было пилотировать. На трассе большие зоны вылета. Надо лишь убирать ногу с педали газа», — добавил он.
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