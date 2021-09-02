Источник: китаец Чжоу Гуаньюй — главный претендент на место Джовинацци в «Альфа Ромео»
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На официальном сайте Формулы-1 вышла статья, в которой высказано предположение, что главным претендентом на место Антонио Джовинацци в «Альфа Ромео» является китайский гонщик Чжоу Гуаньюй, выступающий в Формуле-2.
«Да, он связан с молодёжной программой «Альпин». Но босс «Альпин» в Ф-1 Лоран Росси сказал мне, что он не против, чтобы его молодые подопечные выступали где-либо ещё, учитывая нехватку возможностей. Китайский гонщик Формулы-2 занимает второе место в личном зачёте, уступая лидеру всего пять очков, и впечатлил «Альпин» трудовой этикой и скоростью. Он также обеспечит внушительную финансовую поддержку Китая, что сделает соглашение ещё более приятным», — отмечается в материале журналиста Лоуренса Барретто.
Новость по темеНазваны два кандидата на замену Джовинацци в «Альфа Ромео»
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