Никита Мазепин: согласен с решением ФИА не засчитывать лучший круг

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал о своём отношении к решению ФИА лишить его лучшего круга по итогам Гран-при Бельгии. Россиянин в режиме машины безопасности прошёл лучший круг гонки, который в последствии был аннулирован.
«Безусловно, разочарования тут быть не может, потому что режим сейфти-кара — это режим безопасности, и причина, по которой я получил быстрый круг в том, что мы отпускали машины, которые были впереди, чтобы видеть хотя бы что-то из-за сильного водного спрея, который летит на шлем в таких трудных условиях. Поэтому я не показывал какой-то супербыстрой скорости, это не то время, чтобы ехать в полный газ, так что разочарования из-за этого быть не может.
Да, я полностью согласен с решением ФИА не засчитывать быстрый круг, потому что в гонке под машиной безопасности ни у кого из пилотов нет возможности показать свою истинную скорость, потому что мы должны её сбрасывать, чтобы не ехать слишком быстро и не создавать опасные ситуации на трассе, поэтому в таком случае быстрого круга даже в теории быть не может», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Александр Кожевников.
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