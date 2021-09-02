Росберг предсказал массовое освистывание Хэмилтона на Гран-при Нидерландов

Чемпион Формулы-1 2016 года немец Нико Росберг посоветовал семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону приготовиться к тому, что его будут освистывать на Гран-при Нидерландов. Голландские болельщики поддерживают своего соотечественника Макса Ферстаппена («Ред Булл»), главного конкурента Хэмилтона в чемпионате.

«Болельщики будут против Льюиса. Я ожидаю массового освистывания, хоть это и не лучшая часть спорта. Но все мы знаем, что это будет.

Однажды я слышал, как четырёхлетняя девочка и её отец кричали и обзывали меня. Не лучший опыт», — приводит слова Росберга GrandPX.news.

В личном зачёте отрыв Льюиса Хэмилтона от Макса Ферстаппена составляет три очка. Гран-при Нидерландов пройдёт с 3 по 5 сентября.