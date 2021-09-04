Ферстаппен избежал штрафа за обгон под красными флагами

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал штрафа за обгон Лэнса Стролла под красными флагами во второй тренировке Гран-при Нидерландов, сообщает официальный сайт FIA. Стюарды, рассмотрев обстоятельства дела, не увидели вины голландского гонщика в этом инциденте.

Изучив видеозаписи и телеметрию, стюарды пришли к выводу, что Ферстаппен начал сбрасывать скорость сразу же, как на рулевом колесе загорелся сигнал, оповещающий об остановке сессии. Обгон произошёл из-за того, что Ферстаппен к моменту остановки тренировки ехал со скоростью 260 км/ч, а Стролл — 110 км/ч.

Таким образом, Ферстаппен не будет наказан потерей мест на стартовой решётке домашнего Гран-при.



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