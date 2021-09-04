«Интересно, почему?» Гасли разочарован, что «Ред Булл» не взял его на сезон-2022

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли признался, что разочарован, что в «Ред Булл» решили сохранить на сезон-2022 Серхио Переса, а не вернуть его.



«Мне интересно, почему я не там. Да, были обсуждения, и я думаю, что они очень довольны моими выступлениями, но, очевидно, в расчёт берётся не только это… Сами знаете, как всё это сложно, и в итоге они приняли решение, которое приняли.



Очевидно, я немного расстроен, потому что я хочу быть там, я хочу иметь быструю машину. Я не говорю ничего плохого про «Альфа Таури», они предоставляют мне очень сильную машину, но… К сожалению, этого не произошло, но это не значит, что такое не случится в будущем. Но в следующем году меня там не будет», — приводит слова Гасли The Race.