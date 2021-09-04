Мартинс выиграл вторую гонку Ф-3 в Зандворте, Смоляр отыграл девять мест

Французский гонщик Виктор Мартинс одержал победу во второй гонке этапа Формулы-3 на трассе в голландском Зандворте. Мартинс в плотной борьбе сохранил место в лидирующей группе и затем пробился в лидеры гонки.



Главные претенденты на чемпионский титул не набрали очки. Деннис Хаугер сошёл из-за прокола заднего колеса, полученного на рестарте гонки, а Джек Дуэн вылетел с трассы и стал только 19-м. Россиянин Александр Смоляр, стартовавший 24-м, пробился на 15-е место.



Формула-3. Зандворт. Вторая гонка



1. Виктор Мартинс — 24 круга

2. Клемент Новалак +0,3

3. Фредерик Вести +2,0

4. Кайо Коллет +2,4

5. Давид Шумахер +3,8

6. Олли Колдуэлл +5,1

7. Артур Леклер +5,5

8. Джек Кроуфорд +6,7

9. Маттео Наннини +7,2

10. Логан Сарджент +7,7...

15. Александр Смоляр +10,9...

19. Джек Дуэн +13,1

27. Деннис Хаугер — сошёл.