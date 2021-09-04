Мартинс выиграл вторую гонку Ф-3 в Зандворте, Смоляр отыграл девять мест

Французский гонщик Виктор Мартинс одержал победу во второй гонке этапа Формулы-3 на трассе в голландском Зандворте. Мартинс в плотной борьбе сохранил место в лидирующей группе и затем пробился в лидеры гонки.
Главные претенденты на чемпионский титул не набрали очки. Деннис Хаугер сошёл из-за прокола заднего колеса, полученного на рестарте гонки, а Джек Дуэн вылетел с трассы и стал только 19-м. Россиянин Александр Смоляр, стартовавший 24-м, пробился на 15-е место.
Формула-3. Зандворт. Вторая гонка
1. Виктор Мартинс — 24 круга
2. Клемент Новалак +0,3
3. Фредерик Вести +2,0
4. Кайо Коллет +2,4
5. Давид Шумахер +3,8
6. Олли Колдуэлл +5,1
7. Артур Леклер +5,5
8. Джек Кроуфорд +6,7
9. Маттео Наннини +7,2
10. Логан Сарджент +7,7...
15. Александр Смоляр +10,9...
19. Джек Дуэн +13,1
27. Деннис Хаугер — сошёл.
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