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Мазепин заявил, что Шумахер «показал своё истинное лицо»

Мазепин заявил, что Шумахер «показал своё истинное лицо»
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Гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как команда обсудила случившееся в квалификации Гран-при Нидерландов, когда Мик Шумахер обогнал россиянина на прогревочном круге. По мнению Мазепина, этот манёвр противоречил инструкциям со стороны команды.

«Мы обсудили в команде случившееся. Я думаю, по итогам этой дискуссии есть одна определённая вещь: система, про которую мне говорили в Имоле, больше не работает. Не уверен, когда она изменилась и как. Так что нам нужно найти систему, которая работает, потому что я не собираюсь сдаваться, он — тоже. Нам нужно найти процедуру, которая применяется по отношению к каждому пилоту всегда и является обязательной. Как все говорят, мы — молодая команда. Так что, думаю, мы должны стать лучше, прибавить, понять ситуацию и стать благодаря ей сильнее.

Что мне не нравится в людях, это когда они нахальны, сражаясь за 19-е место. Думаю, это показывает их истинное лицо, и я не буду относиться к этому толерантно. Просто останусь самим собой, вне зависимости от исхода. Буду слушать босса нашей команды, то есть Гюнтера, до своего последнего дня в Формуле-1, который, надеюсь, далеко впереди», — приводит слова Мазепина RaceFans.

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