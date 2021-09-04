Мик Шумахер ответил на претензии Мазепина

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер не согласился с обвинениями своего партнёра Никиты Мазепина. Россиянин считает, что Шумахер специально опередил его на прогревочном круге, чтобы испортить напарнику последнюю попытку в квалификации Гран-при Нидерландов.



«Я не совсем знаю, что говорил Никита. Не знаю, что передавал ему его гоночный инженер, но я спросил, можно ли его обогнать, потому что мои шины становились холодными: обычно он проезжает свои прогревочные круги медленнее, чем я.



Я получил добро от команды и опередил его. Я оторвался, между нами был ещё Ландо Норрис. Поэтому не было никаких причин делать из этого трагедию. Его круг не был испорчен из-за этого. Считаю, что не сделал ничего неправильного», — приводит слова Шумахера Motorsport-Magazin.

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