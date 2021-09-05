Перес признан гонщиком дня на Гран-при Нидерландов Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Нидерландов Формулы-1 на стационарной трассе «Зандворт». Больше всего голосов получил пилот «Ред Булл» Серхио Перес, представляющий Мексику. После слабого выступления в квалификации и старта с пит-лейна из-за замены силовой установки, включая батарею другой спецификации, Перес сумел пробиться в воскресной гонке в очковую зону и финишировать на восьмой позиции.



На подиум Гран-при Нидерландов Формулы-1 поднялись представляющий «Ред Булл» победитель гонки Макс Ферстаппен, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в своей тринадцатой гонке в Формуле-1 сошёл из-за проблем с гидравликой.